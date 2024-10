Auto kracht gegen Hauswand - Zwei Kinder verletzt

Die 41-jährige mutmaßliche Unfallverursacherin hatte zwei Kinder in ihrem Wagen. Alle Geschädigten wurden unmittelbar ins Krankenhaus gebracht.

Der Unfall passierte am Sonntagnachmittag, als ein Kleinwagen an einer Kreuzung mit einem anderen Fahrzeug zusammenstieß und dadurch im Eingangsbereich eines Treppenhauses landete.

Wie die Polizei mitteilte, ist ein Fahrzeug dabei in ein Mehrfamilienhaus geprallt und hat große Schäden verursacht. Das Technische Hilfswerk musste zur Sicherung des Gebäudes anrücken.

Eine Person in der Wohnung in dem Haus blieb unverletzt. Alle Geschädigten konnten noch am Abend das Krankenhaus wieder verlassen. Das Haus soll weiter bewohnbar sein.