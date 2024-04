10.04.2024 13:56 Auto landet im Bach: Zwei 18-Jährige schwer verletzt

Auf der S313 in Rosenbach kam am Dienstagabend ein VW-Fahrer von der Straße ab und landete in einem Bach.

Von Claudia Ziems

Rosenbach - Schwerer Crash in Rosenbach (Vogtland)! Bei dem Unfall am Dienstagabend in Rosenbach sind zwei 18-Jährige schwer verletzt worden. (Symbolbild) © Lino Mirgeler/dpa Am Dienstagabend gegen 21.45 Uhr war laut Polizei ein VW-Fahrer (18) auf der S313 in Richtung Rodau unterwegs. Dann kam er etwa 50 Meter vor dem Ortseingang Rodau von der Straße ab, krachte gegen ein Brückengeländer und landete dann in einem Bach. Durch den Aufprall erlitten der Fahrer und seine 18-jährige Beifahrerin schwere Verletzungen. Unfall Crash zwischen Opel und Hyundai: Vier Personen schwer verletzt Der VW wurde abgeschleppt, es entstand Sachschaden in Höhe von circa 10.000 Euro. Die beiden wurden in ein Krankenhaus gebracht. "Ein Atemalkoholtest beim Fahrer ergab einen Wert von 0,46 Promille", heißt es weiter. Daher muss sich der 18-Jährige nun nicht nur wegen fahrlässiger Körperverletzung, sondern auch wegen Gefährdung des Straßenverkehrs verantworten.

