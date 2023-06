Auto "rutscht" in Schaufenster: Sechs Verletzte bei Unfall

Neuwied - In Neuwied nahe Koblenz in Rheinland-Pfalz ist am Mittwoch ein Auto in einer verkehrsberuhigten Zone von der Fahrbahn abgekommen und gegen einen Friseurladen geprallt. Dabei wurden nach Angaben der Polizei vier Menschen schwer verletzt, zwei weitere erlitten leichte Verletzungen. Mehrere Rettungshubschrauber waren im Einsatz.