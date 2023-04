Auto überschlägt sich auf der A29: Fahrer schwer verletzt

Der 26-Jährige kam in ein Krankenhaus, die Ermittlungen zur Unfallursache dauern an. (Symbolbild) © Carsten Rehder/dpa

Auf nasser Straße kam der Wagen des jungen Mannes aus der Gemeinde Sande gegen 22 Uhr am Sonntagabend zwischen den Autobahnanschlussstellen Zetel und Varel-Brockhorn in Niedersachsen von der Straße ab, wie die Polizei am Montag mitteilte.

Dabei touchierte der Wagen die Außenleitplanke, prallte in der Folge auf die Fahrbahn zurück und überschlug sich. Anschließend ist das Auto rund 30 Meter weiter auf der Seite liegend zum Stehen gekommen. Der Fahrer, so die Polizei weiter, sei in dem Fahrzeug eingeklemmt und zunächst nicht ansprechbar gewesen. Er musste von der Feuerwehr Zetel unter Gebrauch von Spezialfahrzeug aus dem Wagen befreit werden.

Auch eine Feuerwehrdrohne kam aufgrund einer Zeugenaussage, dass sich eine zweite Person in dem Auto befunden haben könnte, zum Einsatz.