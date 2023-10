29.10.2023 07:17 2.379 Autofahrer fährt in Menschengruppe an NRW-Bushaltestelle: Eine Frau stirbt

Ein Autofahrer ist an einer Bushaltestelle in Mönchengladbach mit seinem Auto in eine Menschengruppe gefahren. Eine Frau erlitt tödliche Verletzungen.

Mönchengladbach - Bei einem Unfall an einer Bushaltestelle in Mönchengladbach sind drei Jugendliche verletzt worden. Eine Frau erlitt derart schwere Verletzungen, dass sie in einer Klinik starb. Die Polizei hat Ermittlungen aufgenommen, wie es zu dem folgenschweren Crash kommen konnte. © Alex Forstreuter/Forstreuter Photography 202/dpa Ein VW-Fahrer fuhr am Samstag (28. Oktober) am Bahnhof Rheydt zunächst rechts an einem haltenden Bus vorbei. Wie die Polizei mitteilte, streifte der Kleinbus aus bislang unklarer Ursache plötzlich das wartende Fahrzeug und fuhr dann vier Personen an, die an dem Haltepunkt warteten. Während die drei Jugendlichen leichte Blessuren davontrugen, kam die Frau mit lebensgefährlichen Verletzungen in eine Klinik, wo sie noch am Samstagabend verstarb. Unfall Inferno auf Autobahn: 29 Autos ausgebrannt - Viele Tote Nach den ersten Ermittlungen gehen die Beamten von einem Unfall aus. Ein medizinischer Notfall beim Fahrer könnte möglicherweise zu dem Crash geführt haben, so die Polizei. Die Ermittlungen zum Hergang des Unfalls dauern an. Erstmeldung vom 28. Oktober, 20.51 Uhr; zuletzt aktualisiert: 7.17 Uhr

