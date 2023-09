06.09.2023 11:53 Autofahrer knallt gegen Poller: Erlitt der 59-Jährige Sekunden zuvor einen Herzinfarkt?

In Düsseldorf-Oberbilk hat sich am Dienstagabend ein 59-Jähriger bei einem Unfall schwer verletzt. War ein Herzinfarkt schuld am Crash?

Von Maurice Hossinger

Düsseldorf - Im Stadtteil Oberbilk hat sich am Dienstagabend ein 59-Jähriger bei einem Unfall schwer verletzt. Allerdings könnte der Unfall durch einen anderen Notfall verursacht worden sein... Im Fokus der Ermittlungen steht aktuell die Frage, ob der Mann kurz zuvor einen Herzinfarkt erlitten habe. (Symbolbild) © Monika Skolimowska/dpa Darum ermittelt die Polizei nun, ob der Mann Augenblicke vor dem Unfall möglicherweise einen Herzinfarkt erlitten haben könnte. Der 59-Jährige war am Abend auf der Siegburger Straße Richtung Oberbilker Allee unterwegs, als er plötzlich nach rechts von der Straße abbog. Dort knallte er gegen einen Poller auf dem Bürgersteig. Ein Ersthelfer kam dem Mann umgehend zur Hilfe und versorgte ihn bis zum Eintreffen der alarmierten Rettungskräfte. Nur wenig später ging es für den Mann schließlich in eine Düsseldorfer Klinik. Wie es vonseiten der Polizei hieß, seien die Ermittlungen in vollem Gange.

Titelfoto: Monika Skolimowska/dpa