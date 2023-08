26.08.2023 16:09 Autofahrer kracht in Anhänger: Zahlreiche Feuerwehrkräfte im Einsatz

Ein Autofahrer ist in der Nacht zu Samstag in Sprockhövel (Ennepe-Ruhr-Kreis) in einen Getränkeanhänger gekracht.

Von Laura Miemczyk

Sprockhövel - In der Nacht zu Samstag ist ein Autofahrer in Sprockhövel (Ennepe-Ruhr-Kreis) in einen Anhänger gekracht. Der Fahrer wurde von Rettungskräften betreut. Der Wagen wurde bei dem Unfall in Sprockhövel stark beschädigt. © Feuerwehr Sprockhövel Wie ein Sprecher der Feuerwehr am Samstagnachmittag berichtete, war der Autofahrer vergangene Nacht gegen 1.30 Uhr auf der Mittelstraße unterwegs gewesen, als er aus bislang unklarer Ursache in einen Getränkeanhänger prallte, der dort am Straßenrand abgestellt worden war. Die Feuerwehr wurde alarmiert, traf kurze Zeit später am Ort des Geschehens ein und sicherte umgehend die Unfallstelle ab, während sich die hinzugezogenen Rettungskräfte um den Autofahrer kümmerten. Er sei noch vor Ort untersucht worden, ein Transport in eine Klinik sei jedoch nicht erfolgt, so der Sprecher. Unfall Tödlicher Unfall! Autofahrer nach Kollision mit Bäumen eingeklemmt Bei dem Crash wurde das Auto im Frontbereich stark beschädigt. Zur Höhe des Schadens machten die Kameraden jedoch keine Angaben. Die Feuerwehr war mit insgesamt 19 ehrenamtlichen Kräften und fünf Fahrzeugen im Einsatz.

Titelfoto: Feuerwehr Sprockhövel