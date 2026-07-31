Autofahrer kracht in Laster und stirbt noch am Unfallort
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Von Malin Wunderlich
Neckartailfingen - Ein Autofahrer ist bei einem Unfall auf der B312 bei Neckartailfingen im Landkreis Esslingen tödlich verletzt worden.
Der Mann kam nach derzeitigem Ermittlungsstand mit seinem Auto auf die Gegenfahrbahn und stieß dort mit einem Lkw zusammen, wie ein Sprecher der Polizei mitteilte.
Dabei sei der Autofahrer am Donnerstagnachmittag so schwer verletzt worden, dass er noch am Unfallort seinen Verletzungen erlag, so der Sprecher.
Die genaue Ursache des Unfalls ist demnach noch unklar. Die Polizei hat die Ermittlungen dazu aufgenommen. Die B312 war in der Folge mehrere Stunden gesperrt.
Titelfoto: Enrique Kaczor/dpa