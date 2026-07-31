Autofahrer kracht in Laster und stirbt noch am Unfallort

Neckartailfingen - Ein Autofahrer ist bei einem Unfall auf der B312 bei Neckartailfingen im Landkreis Esslingen tödlich verletzt worden.

Der Fahrer hatte keine Chance aus diesem Wrack lebend herauszukommen. © Enrique Kaczor/dpa

Der Mann kam nach derzeitigem Ermittlungsstand mit seinem Auto auf die Gegenfahrbahn und stieß dort mit einem Lkw zusammen, wie ein Sprecher der Polizei mitteilte.

Dabei sei der Autofahrer am Donnerstagnachmittag so schwer verletzt worden, dass er noch am Unfallort seinen Verletzungen erlag, so der Sprecher.