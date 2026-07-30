Wie CDU-Politiker Bareiß seinen schweren Autounfall erlebte: "Schock saß tief"

Ravensburg/Hechingen - Der CDU -Bundestagsabgeordnete Thomas Bareiß (51) kämpft weiter mit den Folgen seines schweren Verkehrsunfalls vor knapp drei Wochen. Es plagten ihn Schmerzen infolge der Rippenbrüche, die er erlitten habe, sagte der Politiker der " Schwäbischen Zeitung ".

Bei dem Unfall auf der Bundesstraße nahe Hechingen im Zollernalbkreis sind vier Menschen teils schwer verletzt worden. © Ralf Biesinger/dpa

"Jeder, der schon mit Rippenbrüchen zu tun hatte, weiß: Das ist eine enorm schmerzhafte Angelegenheit. Meine Nächte sind weniger vom Schlaf geprägt, mehr vom Hin-und-her-Wälzen und vom Versuch, eine einigermaßen aushaltbare Liegeposition zu finden", sagte Bareiß dem Blatt.

Tagsüber seien Lachen oder Husten sehr unangenehm. Sein Ziel sei es, mit Beginn der Sitzungswochen des Bundestages im September die Arbeit wieder aufzunehmen.

An dem Unfall am 12. Juli auf der B27 zwischen Hechingen und Balingen waren nach Polizeiangaben zwei Fahrzeuge beteiligt. Ein 51-Jähriger, der mit seinem Wagen auf der linken Spur fuhr, sei aus bislang ungeklärter Ursache mit einem Auto auf der rechten Spur kollidiert.

Der Wagen des Mannes habe sich überschlagen und der Fahrer sei schwer verletzt in ein Krankenhaus gekommen. Die Polizei hatte keine Angaben dazu gemacht, ob es sich dabei um den Politiker Bareiß handelt.