Auto schleudert Reh in Windschutzscheibe von Laster: Lkw-Fahrer schwer verletzt

Landkreis Schweinfurt - Bei einem Wildunfall wurde im Landkreis Schweinfurt am Donnerstagmorgen ein 36 Jahre alter Lkw-Fahrer schwer verletzt. Ein Auto auf der Gegenfahrbahn war mit einem Reh zusammengestoßen und hatte das Tier durch die Windschutzscheibe des Lasters geschleudert.

Das Reh durchschlug die Windschutzscheibe und verletzte den Fahrer (36) am Kopf, der dadurch das Bewusstsein verlor. © NEWS5/Pascal Höfig

Wie ein Sprecher der Polizei sagte, war die 52 Jahre alte Fahrerin mit ihrem Wagen gegen 8.30 Uhr auf der B286 bei Kolitzheim mit dem über die Straße laufenden Reh zusammengestoßen.

Durch die Wucht des Aufpralls wurde das Reh dann in die Scheibe des Lastwagens geschleudert. Der Lkw-Fahrer wurde offensichtlich am Kopf getroffen, verlor das Bewusstsein und kam von der Straße ab.

Das Fahrzeug holperte durch ein angrenzendes Feld und krachte schließlich in ein Gebüsch.

Dabei erlitt der 36-Jährige seine schweren Verletzungen und musste in ein Krankenhaus gebracht werden. Die Autofahrerin blieb unverletzt.