Autofahrerin fährt bei Rot über Bahnübergang: Zug erfasst Rentnerin trotz Notbremsung

Jülich - Heftiger Unfall im Kreis Düren (NRW): In Jülich ist eine 81-jährige Autofahrerin trotz roter Ampel über einen Bahnübergang gefahren und von einem Zug erfasst worden. Sowohl die Frau als auch der Lokführer wurden verletzt.

Nach Angaben eines Polizeisprechers war die Seniorin aus Jülich am Sonntagmittag gegen 13.40 Uhr in ihrem VW Tiguan auf der Straße Merscher Gracht im Ortsteil Broich unterwegs, als sie auf einen dortigen unbeschrankten Bahnübergang zufuhr.

Der VW der Autofahrerin verbuchte einen Totalschaden und musste abgeschleppt werden. "An der Rurtalbahn entstand leichter Sachschaden", so die Polizei. Ein Ersatzlokführer habe die Bahn in eine Werkstatt gefahren, hieß es.

Die Beamten schätzten den insgesamt entstandenen Sachschaden auf etwa 38.000 Euro. Während der Unfallaufnahme musste die Bahnstrecke Linnich-Düren voll gesperrt werden.