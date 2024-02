Autos stoßen frontal zusammen: Mann tot, Mutter mit Kind verletzt

Windeby - Bei einem schweren Unfall in Windeby bei Eckernförde ist am Montag ein 72-jähriger Mann gestorben.

Der VW wurde bei dem Unfall völlig zerstört. © Daniel Passig Kreispressesprecher KFV RD-ECK

Wie die Feuerwehr am Abend mitteilte, kam es gegen 16.26 Uhr zu dem schrecklichen Unglück.

Ein 72-jähriger Autofahrer war auf der K57 in Höhe Kochendorf unterwegs, als er aus noch unbekannter Ursache auf die Gegenfahrbahn geriet.

Dort streifte sein Wagen zunächst ein entgegenkommendes Auto, das daraufhin in den angrenzenden Straßengraben fuhr. Danach stieß das Unfallfahrzeug frontal mit einem zweiten entgegenkommenden Auto zusammen.

Der 72-Jährige verstarb noch an der Unfallstelle, die Feuerwehrleute konnten ihn nur tot bergen. In dem anderen Wagen saßen eine Mutter und ihr Kind, die leicht verletzt in eine Klinik nach Kiel gebracht wurden.

Der Fahrer im dritten Fahrzeug wurde vor Ort von einem Arzt gesichtet und musste nicht ins Krankenhaus.

An allen drei Fahrzeugen entstand Totalschaden. Die K57 blieb nach dem Unfall für mehrere Stunden gesperrt. Die Polizei hat die weiteren Ermittlungen zur Unfallursache übernommen.