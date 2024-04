Baum stürzt auf fahrendes Auto, dann löst sich auch noch Geröll von einem Hang

Unken - Heftiger Unfall auf einer Bundesstraße in Österreich am heutigen Montag.

Polizei, Rettungsdienst und Feuerwehr waren am Unfallort im Einsatz. (Symbolbild) © 123rf/spitzi1

Am Vormittag des heutigen Ostermontags wehte ein starker Wind in und um den Ort Unken in der Region um Salzburg. Das führte dazu, dass ein Baum plötzlich auf die B178 stürzte, wo er ein Auto erfasste. Das teilte die Polizei mit.

Der Wagen wurde stark in Mitleidenschaft gezogen und verformt, wie die Einsatzkräfte nach ihrer Alarmierung entdeckten. Dennoch konnten sich die Fahrerin (65) und ihr Beifahrer (69) befreien.

Der Rettungsdienst brachte die beiden Verletzten daraufhin in ein Krankenhaus.

Noch während die Feuerwehr vor Ort den Baum von der Straße räumen wollte, drohte ein neues Unheil: Geröll löste sich am benachbarten Hang.

Doch Glück im Unglück: Die herabstürzenden Steinbrocken wurden von einem Hangsicherungsnetz aufgefangen.