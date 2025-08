06.08.2025 07:15 3.100 Zug kracht auf Bahnübergang in Lastwagen: Verletzte und Streckensperrung

Schock auf der Schiene! An einem Bahnübergang im rheinland-pfälzischen Thaleischweiler-Fröschen krachte am Dienstag eine Regionalbahn in einen Sattelzug.

Schock auf der Schiene! Ein missglücktes Rangiermanöver an einem Bahnübergang im rheinland-pfälzischen Thaleischweiler-Fröschen hat am Dienstag zu einem Unfall zwischen einem Sattelzug und einem Regionalbahn geführt.

Unfall in Thaleischweiler-Fröschen verletzt zwei Personen

Sachschaden von 80.000 Euro entstanden

Bahnstrecke war vorübergehend gesperrt

Wie die Polizei berichtet, war ein offensichtlich nicht ortskundiger Lastwagenfahrer am Vormittag mit seinem Sattelzug auf der Fröschener Straße in Richtung Kronenstraße unterwegs. Aufgrund des engen und kurvigen Straßenverlaufs musste der Fahrer im Bereich des Bahnübergangs mehrfach rangieren, um mit seinem Gespann weiterzufahren. Während dieses Manövers näherte sich aus Rieschweiler-Mühlbach kommend die Regionalbahn der Linie 68 in Fahrtrichtung Thaleischweiler-Fröschen. Trotz eingeleiteter Notbremsung konnte der Lokführer eine Kollision mit dem Auflieger jedoch nicht mehr verhindern. Der Zug prallte gegen den Auflieger, der daraufhin in die Schrankenanlage geschoben wurde. Dabei entstand ein erheblicher Sachschaden in Höhe von rund 80.000 Euro. Bahnstrecke bei Thaleischweiler-Fröschen wieder befahrbar Die Bahnstrecke musste für die Dauer der Bergung gesperrt werden, ist inzwischen aber wieder freigegeben. Zum Zeitpunkt des Unfalls befanden sich 22 Fahrgäste im Zug. Zwei Personen wurden leicht verletzt, der Lokführer erlitt einen Schock. Die Polizei hat die Ermittlungen zum genauen Unfallhergang aufgenommen.

