Bei Hausbau: Arbeiter in Grube verschüttet und in drei Metern Tiefe gefangen
Langenfeld - Bei Bauarbeiten ist am Mittwoch ein Arbeiter in drei Metern Tiefe verschüttet worden. Der Mann wurde schwer verletzt und in eine Klinik geflogen.
Der Feuerwehr zufolge sei der Unfall beim Bau eines Hauses im Julius-Haas-Weg passiert.
Der Arbeiter hatte demnach Ausschachtungsarbeiten vorgenommen, als plötzlich die Erde in Bewegung kam und ihn verschüttete.
Auch ein direkt neben der Baugrube abgestellter Bagger drohte abzurutschen und für noch größeren Schaden zu sorgen.
Nur durch die Mithilfe von Ersthelfern, die die Baugrube binnen weniger Minuten weitestgehend freilegen konnten, hatten die Rettungskräfte der Feuerwehr leichtes Spiel, den parallel durch den Rettungsdienst betreuten Arbeiter zu befreien.
Aufgrund seiner bei dem Unfall erlittenen schweren Verletzungen wurde er nach seiner Bergung in ein Krankenhaus geflogen. Vier Betroffene des Unfalls wurden anschließend durch Notfallseelsorger betreut.
