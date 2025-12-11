Frontalcrash zwischen Ford und Citroën: Drei Schwerverletzte
Gerstungen - Bei einem schweren Verkehrsunfall auf der Bundesstraße 84 im Wartburgkreis wurden am Mittwoch mehrere Menschen verletzt.
Wie die Polizei berichtet, hatte eine 54-Jährige zwischen Förtha und Marksuhl in einer Linkskurve die Kontrolle über ihren Ford verloren und war von ihrer Straßenseite abgekommen.
Anschließend krachte die Frau frontal mit einem entgegenkommenden 60-jährigen Citroën-Fahrer zusammen.
Die beiden Autofahrer sowie eine 76-Jährige aus dem Ford verletzten sich bei dem Unfall schwer und wurden in ein Krankenhaus gebracht. Bei dem Crash entstand ein Sachschaden von rund 30.000 Euro.
Der Ford und der Citroën waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Die B84 war im Unglücksbereich zeitweise voll gesperrt.
Titelfoto: Patrick Seeger/dpa