Frontalcrash zwischen Ford und Citroën: Drei Schwerverletzte

Gerstungen - Bei einem schweren Verkehrsunfall auf der Bundesstraße 84 im Wartburgkreis wurden am Mittwoch mehrere Menschen verletzt.

Die Verletzten wurden vom Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht. (Symbolfoto) © Patrick Seeger/dpa

Wie die Polizei berichtet, hatte eine 54-Jährige zwischen Förtha und Marksuhl in einer Linkskurve die Kontrolle über ihren Ford verloren und war von ihrer Straßenseite abgekommen.

Anschließend krachte die Frau frontal mit einem entgegenkommenden 60-jährigen Citroën-Fahrer zusammen.

Die beiden Autofahrer sowie eine 76-Jährige aus dem Ford verletzten sich bei dem Unfall schwer und wurden in ein Krankenhaus gebracht. Bei dem Crash entstand ein Sachschaden von rund 30.000 Euro.