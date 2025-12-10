Notarztwagen kollidiert mit Golf: Frau mit schweren Verletzungen im Krankenhaus

Norderwöhrden - Heftiger Crash auf der B203 nahe Norderwöhrden: Ein Rettungswagen, der mit Blaulicht zu einem medizinischen Notfall raste, kollidierte am Mittwoch mit einem VW Golf.

Ein Krankenwagen kollidierte am Mittwoch auf der B203 mit einem Golf. © Florian Sprenger

Nach ersten Erkenntnissen war die Notarztbesatzung gegen 14.45 Uhr aus Heide in Richtung Büsum unterwegs, als sie auf der Bundesstraße zum Überholen ansetzte.

Genau in diesem Moment bog eine 49-jährige Golffahrerin nach links auf ein Grundstück ab. Das Einsatzfahrzeug touchierte dabei das Heck des VW, der daraufhin von der Straße abkam und gegen einen Baum krachte.

Während die Insassen des Krankenwagens unverletzt blieben, erlitt die Fahrerin des Golfs schwere Verletzungen. Diese wurde daraufhin in ein Krankenhaus gebracht, teilte die Polizei mit.