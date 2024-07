Betrunken und unter Drogen: Autofahrer baut schweren Unfall, 89-Jährige stirbt

Geratal - Eine Rentnerin ist am Sonntagnachmittag bei einem schweren Verkehrsunfall im Ilm-Kreis ums Leben gekommen.

Ein Verkehrsunfall im Ilm-Kreis nahm am Sonntagnachmittag einen tödlichen Ausgang. (Symbolfoto) © 123rf/meinzahn

Das folgenschwere Unglück hatte sich gegen 16.40 Uhr auf der Landstraße 2149 zwischen Plaue und Liebenstein ereignet. Wie die Polizei berichtet, hatte ein 38-jähriger Ford-Fahrer in einer Rechtskurve ein Auto überholt

Der 38-Jährige schaffte es anschließend nicht rechtzeitig einzuscheren und krachte frontal mit einem entgegenkommenden Opel zusammen. Der Unfallverursacher sowie die 62-jährige Opel-Fahrerin wurden schwer verletzt. Ebenso heftig erwischte es die 89-jährige Beifahrerin im Opel. Sie wurden in einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus geflogen. In der Klinik verstarb dann allerdings die 89-Jährige.

Wie sich im weiteren Verlauf herausstellte, war der 38-Jährige betrunken Auto gefahren. Bei ihm konnte ein Alkoholwert von 2,1 Promille nachgewiesen werden. Darüber hinaus reagierte ein Drogenvortest positiv auf Cannabis sowie Amphetamin/Methamphetamin.