Biker kracht frontal in Audi: Tödlicher Motorrad-Unfall bei Gießen

Für einen Motorradfahrer kam am Sonntag jede Hilfe zu spät: Der Biker starb noch an der Unfallstelle, wie die Polizei in Mittelhessen mitteilte.

Von Florian Gürtler

Gießen/Pohlheim - Auf der L3133 bei Pohlheim im Landkreis Gießen kam es am Sonntag zu einem tödlichen Motorrad-Unfall: Die Landstraße wurde gesperrt, die Polizei sucht Zeugen! Das Bild zeigt das Wrack des Motorrads - die Maschine wurde regelrecht in Stücke gerissen. Der Crash bei Pohlheim endete tödlich. © Fuldamedia Der verhängnisvolle Crash ereignete sich nach Polizeiangaben am Sonntag gegen 17.30 Uhr. Ein 54-jähriger Biker fuhr mit seiner Maschine von Pohlheim-Holzheim in Richtung des Stadtteils Dorf-Gül. Dabei überholte er einen vorausfahrenden schwarzen Mercedes - und raste so in seinen Tod. Wie Zeugen gegenüber der Polizei angaben, übersah der Motorradfahrer offenbar einen entgegenkommenden Audi: Es kam zum Frontalzusammenstoß! Unfall 15-jähriger Simson-Fahrer bei Unfall schwer verletzt "Für den 54-Jährigen aus dem Lahn-Dill-Kreis kam jede Hilfe zu spät", fügte ein Sprecher hinzu. Der Biker starb noch an der Unfallstelle. Der 22 Jahre alte Fahrer des Audi sowie dessen 65-jähriger Beifahrer wurden verletzt und vom Rettungsdienst in ein nahe liegendes Krankenhaus gebracht. Der Fahrer des schwarzen Mercedes kam mit dem Schrecken davon und blieb unverletzt. Tödlicher Crash bei Pohlheim: Vollsperrung der L3133 An Audi und Motorrad entstand jeweils Totalschaden, die Polizei geht von etwa 30.000 Euro Gesamtschaden aus. "Die L3133 musste in der Zeit zwischen 17.30 Uhr und 20.45 Uhr für Rettungs- und Ermittlungsarbeiten voll gesperrt werden", fügte der Sprecher hinzu. Er ergänzte, dass neben "zahlreichen Rettungskräften" auch ein Rettungshubschrauber und ein Polizeihubschrauber im Einsatz gewesen seien. Die Ermittlungen zu dem Unfall bei Pohlheim dauern an. Etwaige weitere Zeugen sollen sich bitte unter der Telefonnummer 06417006355 bei der Polizei in Gießen melden.

Titelfoto: Fuldamedia