Biker wird bei Unfall lebensgefährlich verletzt und nur durch Zufall entdeckt

Stade - Was für ein Glück! Ein 23 Jahre alter Motorradfahrer wurde bei einem Unfall am Mittwochabend auf der Kreisstraße 26 zwischen Harsefeld und Grundoldendorf ( Landkreis Stade ) lebensgefährlich verletzt.

Ein 23 Jahre alter Motorradfahrer wurde bei einem Unfall im Landkreis Stade lebensgefährlich verletzt. © Polizeiinspektion Stade

Wie die Polizei am Donnerstag erklärte, war der Biker gegen 22.30 Uhr mit seiner Honda in Richtung Grundoldendorf unterwegs, als er vermutlich aufgrund erhöhter Geschwindigkeit in einer Rechtskurve von der Fahrbahn abkam und gegen einen Baum knallte.

Das Motorrad prallte ab und schleuderte mit dem Fahrer auf einen angrenzenden Acker.

Zufällig vorbeikommende Ersthelfer entdeckten den Unfall und alarmierten die Rettungskräfte.

Als diese eintrafen, war der 23-Jährige bereits nicht mehr ansprechbar und wurde nach einer Erstversorgung unter notärztlicher Begleitung mit einem Rettungshubschrauber in eine Hamburger Klinik geflogen.