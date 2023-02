BMW-Fahrer fährt über Rot und verletzt 42-Jährigen schwer

Rostock – Am frühen Dienstagabend kam es auf einer Rostocker Kreuzung zu einem schweren Unfall. Zwei Autos kollidierten, beide Fahrer wurden verletzt. Einer von ihnen schwer.

Die genau Ursache des Unfalls sei noch völlig unklar und wird nun ermittelt, so der Polizeisprecher.

Durch den heftigen Aufprall durchbrach der Ford einen Bauzaun auf einem anliegenden begrünten Hügel. Der 42-jährige Fahrer des Wagens wurde dabei schwer verletzt, der BMW-Fahrer erlitt nach Angaben der Polizei leichte Verletzungen. Beide Männer wurden in ein Krankenhaus gebracht.

Die B 105 ist aktuell noch zwecks Unfallaufnahme in Richtung Stadtmitte gesperrt, in Richtung Schutower Kreuz ist die Straße seit 20.20 Uhr wieder freigegeben, so die Polizei.