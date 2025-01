15.01.2025 14:53 2.069 BMW fliegt 15 Meter durch die Luft und kracht frontal in Garagendach!

Mit einer Kettenreaktion an Crashs hat ein 63 Jahre alter BMW-Fahrer am gestrigen Dienstag an der Weinstraße eine Schneise der Verwüstung hinterlassen.

Von Marc Thomé

Landkreis Bad Dürkheim - Nach einer kuriosen Kettenreaktion wurde am Nachmittag des gestrigen Dienstags ein 63 Jahre alter Autofahrer mit seinem BMW in die Luft und gegen ein 15 Meter entferntes Garagendach geschleudert. Stark mitgenommen blieb der BMW nach seiner Chaos-Fahrt schließlich auf der Straße stehen. © Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße Dabei zog sich der 63-Jährige schwere Verletzungen zu und hinterließ in dem kleinen Ort Bockenheim an der Weinstraße (Rheinland-Pfalz) eine Schneise der Verwüstung. Ein Sprecher der Polizei schilderte den Ablauf des Unfalls nach dem derzeitigen Stand der Ermittlungen: Demnach war der 63-Jährige mit seinem BMW gegen 15.15 Uhr aus Richtung Grünstadt auf der B271 nach Bockenheim gefahren, als der Wagen an der Ortseinfahrt aus noch ungeklärter Ursache mit einem Bruchstein zusammenstieß, der neben der Straße auf einer Grünfläche stand. Unfall Glatteis: Bus kracht gegen Torbogen, mehrere Insassen verletzt Der Stein wurde durch die Wucht des Aufpralls auf den angrenzenden Hof eines Winzers geschleudert, wo er mehrere Weintanks beschädigte. Inzwischen war der 63-Jährige weitergefahren, hatte mit seinem Auto die Einmündung zur Obrigheimer Straße überquert und stieß erneut mit einem Bruchstein zusammen, dieses Mal auf einer Grünfläche des Gehwegs. Bei der Chaos-Fahrt entstand ein Schaden von 100.000 Euro Die Schneise der Verwüstung, die der 63-Jährige mit seinem BMW hinterlassen hat. © Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße In der Folge hob der BMW ab, knickte ein Verkehrsschild um, flog etwa 15 Meter weit und krachte dann frontal in das Garagendach. Hier prallte der BMW ab, nahm noch einen Baum mit und kollidierte schließlich mit einem auf dem Gehweg geparkten Wagen. Dort fand die Chaos-Fahrt ihr Ende. Ein Rettungswagen brachte den schwer verletzten 63-Jährigen im Anschluss in ein Krankenhaus. Unfall Achtung, spiegelglatte Straßen: Mehr als 500 Unfälle in Baden-Württemberg! Für die umfangreiche Unfallaufnahme musste die Straße für etwa fünf Stunden gesperrt werden. Der entstandene Schaden beläuft sich laut dem Polizeisprecher auf 100.000 Euro. Gegen den 63-Jährigen wurde ein Strafverfahren wegen Gefährdung des Straßenverkehrs eingeleitet, die Polizei beschlagnahmte den nicht mehr fahrtüchtigen BMW. Die Ermittlungen zur genauen Ursache des Unfalls dauern an.

