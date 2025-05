03.05.2025 16:27 1.801 BMW kracht in Garage und bleibt stecken: 100.000 Euro Schaden

Auf der Stolpener Straße in Arnsdorf ist am Freitag ein BMW-Fahrer mit seinem Auto in einer Garage stecken geblieben.

Von Martin Gaitzsch

Arnsdorf - Verhängnisvolle Fahrt in Arnsdorf. In der Stadt nahe Dresden ist am frühen Freitagabend ein BMW-Fahrer verunglückt. Zwei Personen wurden bei einem Unfall in Arnsdorf verletzt. Ein 55-Jähriger und sein 22-jähriger Beifahrer kamen in die Klinik. (Symbolbild) © DPA/Robert Michael Ein 55-Jähriger verlor laut Görlitzer Polizei mit seinem Wagen auf der Stolpener Straße gegen 17.30 Uhr die Kontrolle. Der BMW kam nach links von der Straße ab und durchbrach eine Garagenwand. Dort blieb das Auto stecken, die Airbags wurden ausgelöst. Sowohl der Fahrer als auch sein 22 Jahre alter Beifahrer kamen verletzt ins Krankenhaus. Unfall Fahrbahn zeitweise gesperrt: Drei Verletzte nach Unfall auf A565 bei Bonn Der BMW musste abgeschleppt werden. Es laufen Ermittlungen zum exakten Unfallhergang. Der Schaden am Fahrzeug und an der Garage liegen bei rund 100.000 Euro.

