BMW kracht mit Kawasaki zusammen: Teenager gegen Transporter geschleudert

Hockenheim - Heftiger Unfall im Rhein-Neckar-Kreis: Am Freitagabend ist ein Teenager auf seinem Motorrad von einem BMW erfasst und schwer verletzt worden.

Die Kawasaki wurde schwer beschädigt, aber auch der BMW hat einiges abbekommen. © René Priebe • PR-Video

Der Crash geschah gegen 20 Uhr an der Einmündung der Heidelberger Straße zur Hubertusstraße in Hockenheim.

Wie ein Polizeisprecher in der Nacht berichtete, habe die Fahrerin (33) des Wagens die Vorfahrt des 19-jährigen Bikers missachtet, als sie aus der Hubertusstraße auf die Heidelberger Straße fahren wollte.

Es kam zum Zusammenstoß, bei dem der junge Mann von seiner Kawasaki und gegen einen geparkten Transporter geschleudert wurde. Er erlitt schwere Verletzungen und wurde in der Folge in ein Krankenhaus gebracht. Lebensgefahr habe nicht bestanden.

Insgesamt entstand ein Schaden von rund 26.000 Euro, davon 20.000 Euro am BMW und 5000 Euro an der Kawasaki des Verletzten.