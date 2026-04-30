Unfalltod von Bürgermeister: Ermittlungen eingestellt

Gerabronn - Nach dem Tod des Bürgermeisters von Gerabronn (Kreis Schwäbisch Hall), der bei einem Autounfall ums Leben gekommen war, hat die Polizei ihre Ermittlungen zur Unfallursache abgeschlossen.

Die Stadt Gerabronn trauert um ihren beliebten Bürgermeister. © Marius Bulling/dpa

Der im Februar tödlich verunglückte Christian Mauch war von der Straße abgekommen, wie ein Polizeisprecher sagte – warum, dazu gebe es keine weiteren Erkenntnisse. Die Ermittlungen würden nicht weiter fortgeführt. Zuvor hatte die "Südwest Presse" berichtet.

Der tödliche Autounfall des Rathauschefs, der seine Frau und vier Kinder hinterließ, hatte für große Bestürzung in der Gemeinde gesorgt.