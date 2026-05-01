Carsharing-Auto landet kopfüber in Kanal: Kran muss Wagen herausziehen
Karlsruhe - Ungewöhnlicher Unfall in Karlsruhe: Am späten Donnerstagabend wurde ein Stadtmobil aus der Pfinz gezogen.
Das Auto kam gegen 22 Uhr an der Alten Weingartener Straße im Stadtteil Durlach von der Straße ab. Im Anschluss rutschte das Fahrzeug frontal die Böschung hinab und landete im Pfinz-Entlastungskanal, wie die Polizei der TAG24-Redaktion auf Nachfrage mitteilte.
Die genauen Hintergründe des Unfalls sind noch unklar.
Glücklicherweise konnten sich alle vier Insassen selbstständig befreien. Der Fahrer erlitt laut eines Sprechers leichte Verletzungen.
Das Auto musste mittels eines Krans aus dem Wasser gezogen werden. Es entstand ein Totalschaden von rund 25.000 Euro. Die Ermittlungen laufen.
Titelfoto: Henry Mungenast / EinsatzReport24