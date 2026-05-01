Carsharing-Auto landet kopfüber in Kanal: Kran muss Wagen herausziehen

Karlsruhe - Ungewöhnlicher Unfall in Karlsruhe: Am späten Donnerstagabend wurde ein Stadtmobil aus der Pfinz gezogen.

Eine Autofahrt in Karlsruhe endete am Donnerstagabend im Pfinzkanal. © Henry Mungenast / EinsatzReport24

Das Auto kam gegen 22 Uhr an der Alten Weingartener Straße im Stadtteil Durlach von der Straße ab. Im Anschluss rutschte das Fahrzeug frontal die Böschung hinab und landete im Pfinz-Entlastungskanal, wie die Polizei der TAG24-Redaktion auf Nachfrage mitteilte.

Die genauen Hintergründe des Unfalls sind noch unklar.

Glücklicherweise konnten sich alle vier Insassen selbstständig befreien. Der Fahrer erlitt laut eines Sprechers leichte Verletzungen.