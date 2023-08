14.08.2023 10:35 BMW landet nach Unfall kopfüber in Tümpel! 36-Jähriger in Lebensgefahr

Bei einem schweren Unfall in Huntlosen im Landkreis Oldenburg sind am Montagmorgen zwei Personen verletzt worden. Ein Mann schwebt in Lebensgefahr.

Von Robert Stoll

Huntlosen - Schwerer Unfall im Landkreis Oldenburg! Am Montagmorgen sind bei einem Zusammenstoß zweier Autos in Huntlosen ein 36 Jahre alter Mann lebensgefährlich und eine 40 Jahre alte Frau schwer verletzt worden. Der BMW überschlug sich und kam auf dem Dach liegend in einem Tümpel zum Stehen. © nonstopnews.de Wie die Polizei mitteilte, war der Mann aus der Gemeinde Großenkneten gegen 6.20 Uhr mit seinem BMW auf der Hegeler-Wald-Straße unterwegs. Aus bislang noch ungeklärter Ursache geriet er auf Höhe der Straße "Alte Ziegelei" mit seinem Wagen in den Gegenverkehr und stieß dort seitlich mit einem Fahrzeug zusammen. Die beiden Autos kamen daraufhin nach rechts von der Fahrbahn ab. Unfall Kind (8) hielt die Zügel, Kutscher mit 1,3 Promille: Kremser kippt um, 10 Verletzte Die 40-jährige Frau kam mit ihrem Wagen auf einer Grünfläche zum Stehen und konnte sich selbstständig befreien. Sie erlitt bei dem Unfall schwere Verletzungen und wurde ins Krankenhaus gebracht. Sperrung der Hegeler-Wald-Straße bei Huntlosen dauert an Die 40 Jahre alte Frau kam mit ihrem Wagen auf einem Feld zum Stehen und erlitt schwere Verletzungen. © nonstopnews.de Der BMW des 36 Jahre alten Mannes krachte nach dem Zusammenstoß in eine Laterne, durchfuhr eine Hecke, überschlug sich und landete kopfüber in einem kleinen Teich. Beim Eintreffen der Rettungskräfte war er nicht mehr ansprechbar und musste aus seinem Wagen befreit werden. Er hatte großes Glück, dass er nur mit den Haaren und nicht mit dem Kopf unter Wasser kam. Auch er wurde in eine Klinik transportiert. Die Hegeler-Wald-Straße musste für die Rettungs- und Bergungsmaßnahmen gesperrt werden. Laut Sprecher wird dies auch noch bis in den frühen Mittag hinein andauern. Die Fahrbahn muss noch durch eine Spezialfirma gereinigt werden. Die Polizei schätzt den Schaden auf rund 25.000 Euro.

Titelfoto: nonstopnews.de