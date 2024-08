BMW rauscht in Tiguan: Ein Toter, zwei Verletzte

An beiden Fahrzeugen entstand wirtschaftlicher Totalschaden in Höhe von rund 60.000 Euro. Neben Polizei, Notarzt, Rettungsdienste und Feuerwehr wurde auch ein Gutachter angefordert, um die genauen Umstände des Unfalls zu klären.

Hierbei zogen sich der 59-jährige VW-Fahrer leichte und dessen Beifahrerin schwere Verletzungen zu. Der 21-jährige Fahrer des BMWs erlitt schwerste Verletzungen, an deren Folgen er schließlich im Klinikum verstarb.

Wie die Polizei am heutigen Samstag mitteilte, war der 21 Jahre alte BMW-Lenker mit seinem Wagen in Richtung Überlingen unterwegs, als er vermutlich wegen Aquaplanings ins Schleudern geriet und mit der linken Fahrzeugseite eines entgegenkommenden VW Tiguan kollidierte.

Der folgenschwere Crash ereignete sich am gestrigen Freitagnachmittag gegen 14.45 Uhr auf dem Verbindungsstück der A98 und B31n zwischen Stockach und Überlingen.

Die B31n sowie das Verbindungsstück zwischen der A98 und der B31n mussten während der Unfallaufnahme bis in den Abend hinein in beide Richtungen gesperrt werden. Umleitungen waren eingerichtet. Die Ermittlungen dauern an.