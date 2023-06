16.06.2023 14:01 2.461 BMW steht plötzlich fahrerlos in Sandkasten und keiner weiß, warum

Von Maximilian Hölzel

Limburgerhof - Wie kommt der denn hier her? Am Donnerstagabend sorgte ein fahrerloses Auto auf einem Spielplatz in der Gemeinde Limburgerhof (Rhein-Pfalz-Kreis) für Aufsehen. Ein 83 Jahre alter Rentner war mit seinem BMW in den Sandkasten eines Spielplatzes im rheinland-pfälzischen Limburgerhof gefahren. © Polizeidirektion Ludwigshafen Laut einem Bericht der Polizeidirektion Ludwigshafen wurde der schwarze BMW gegen 19 Uhr in der Sandgrube des Spielplatzes in der Bliesstraße entdeckt und bei den Behörden gemeldet.

Insassen? Fehlanzeige! Zudem war der Wagen verschlossen und unbeschädigt, was nicht gerade weniger Fragen aufwarf. Unfall Ermittlungen nach Horror-Unfall gegen Traktorfahrer Erst als die Einsatzkräfte den 83-jährigen Fahrzeughalter ermitteln konnten, erklärte dieser, dass er sich verfahren habe und schlussendlich im Sandkasten stecken blieb. Anschließend wollte der Rentner von zu Hause aus einen Abschleppdienst verständigen. Ob er ein Mobiltelefon mit sich führte, ist nicht bekannt. So hätte er zumindest die Möglichkeit gehabt, bereits vor Ort ein Bergungsunternehmen zu kontaktieren. Mittlerweile wurde gegen den Senior ein Verfahren wegen einer Ordnungswidrigkeit eingeleitet. Zu einem Personen- oder Sachschaden kam es glücklicherweise nicht.

Titelfoto: Polizeidirektion Ludwigshafen