30.01.2024 19:04 BMW stürzt in Fluss: Aufwendige Rettung und Bergung

Von Simon Schwenk

Ditzingen - Am heutigen Dienstagmittag kam es gegen 11.45 Uhr zu einem kuriosen Unfall in der Leonberger Straße in Ditzingen im Landkreis Ludwigsburg. Ein BWM auf Abwegen rief am Dienstagmittag im schwäbischen Ditzingen Rettungskräfte von Feuerwehr und Polizei auf den Plan . © Andreas Rometsch | KS-Images Wie die Polizei mitteilte, wollte ein 80-jähriger BMW-Lenker vermutlich vom Parkplatz einer Gaststätte wieder in die Leonberger Straße einfahren, wobei er aus noch unbekannter Ursache einen Zaun und eine Hecke durchbrach. Im Anschluss nahm das Unglück seinen Lauf: Der BMW stürzte eine Böschung hinunter und landete in der Glems. Der 80 Jahre alte Senior musste von der Feuerwehr aus seinem BMW befreit werden. Hierzu mussten die Rettungskräfte von schwerem Gerät Gebrauch machen. Der schwer verletzte Fahrer wurde anschließend in ein Krankenhaus gebracht. Unfall Schon zuvor fiel er auf: Autofahrer prallt gegen Bäume und stirbt Die Feuerwehr errichtetet eine Ölsperre gegen möglicherweise ausgelaufene Betriebsstoffe. Die Bergung des Fahrzeugs aus dem Fluss war nicht nur aufwendig, sondern auch zeitintensiv. Ein Kran musste das Unglücksfahrzeug bergen. © Andreas Rometsch | KS-Images Der geschätzte Sachschaden beläuft sich auf etwa 9000 Euro.

Titelfoto: Andreas Rometsch | KS-Images