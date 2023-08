Böschung auf A65 hinuntergestürzt: 32-Jähriger schwer verletzt!

Kandel - Am Samstagmorgen kam es auf der A65 bei Kandel ( Rheinland-Pfalz ) zu einem heftigen Verkehrsunfall , bei dem ein 32-jähriger Mann mit seinem Kleintransporter von der Fahrbahn abkam und schwer verletzt wurde.

In der Folge stürzte er mit seinem Fahrzeug nach links die Böschung hinunter, wo der Transporter letztendlich auf dem Dach zum Liegen kam.

Hierfür lenkte er abrupt nach rechts in Richtung Abfahrt, hatte aber noch nicht genügend gebremst, was letztlich verheerende Folgen hatte.

An der Anschlussstelle Kandel-Süd bemerkte der Fahrer plötzlich, dass er die dortige Ausfahrt nehmen musste und entschied sich viel zu spät dazu doch noch abzufahren.

Wie die Polizei berichtet, befuhr der 32-Jährige gegen 8.30 Uhr den linken Fahrstreifen der A65 in Richtung Karlsruhe.

Durch den heftigen Unfall erlitt der 32-Jährige schwere Verletzungen und musste in ein umliegendes Krankenhaus transportiert werden. An seinem Transporter entstand zudem ein Totalschaden. Andere Verkehrsteilnehmer wurden bei dem Vorfall nicht in Mitleidenschaft gezogen.

Die Bergung des verunfallten Kleintransporters gestaltete sich aufgrund der Lage und der nötigen Reinigungsarbeiten äußerst aufwendig, weshalb die Unfallstelle für mehrere Stunden gesperrt werden musste.