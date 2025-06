Schiffs-Havarie auf dem Rhein: Industriehafen Mainz-Mombach blockiert

Mainz - Ein mit Diesel beladenes Tank-Lastschiff ist am Sonntagnachmittag bei der Einfahrt in den Industriehafen Mainz-Mombach auf dem Rhein verunglückt. "Die Hafeneinfahrt bleibt für die Großschifffahrt gesperrt", sagte ein Sprecher der Wasserschutzpolizei .

Alles in Kürze

Bereits am Sonntag musste ein anderes Tankschiff, welches ursprünglich genau wie das havarierte Schiff in Mainz seine Ladung löschen wollte, nach Frankfurt am Main umgeleitet werden.