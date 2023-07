Jugendliche rasen mit VW gegen Baum: 16-Jähriger stirbt

Boxberg - Im Ortsteil Schweigern ist es in der Nacht zum Samstag zu einem schrecklichen Unfall mit Todesfolge gekommen.

Wie die Polizei mitteilte, war der mit vier Jugendlichen besetzte Wagen gegen Mitternacht verunfallt.

Der 18 Jahre alte Fahrer des VW befuhr die Landstraße 2248 in Richtung Boxberg, als er wohl nach links von der Straße abkam. In der Folge raste der Wagen in einen Baum.

Ein 16-jähriger Jugendlicher wurde im Auto eingeklemmt. Er erlag seinen schweren Verletzungen noch am Unfallort. Der Fahrer sowie zwei weitere Insassen (15, 17) wurden leicht verletzt.

Der entstandene Totalschaden wird auf rund 5000 Euro geschätzt. Die Hintergründe des Unfalls sollen nun mithilfe eines Unfallgutachters geklärt werden.