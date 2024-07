Kleinlaster gegen Auto: Schlimmer Crash fordert eine Schwerverletzte!

Heftig erwischte es den Wagen, in dem sich die schwer verletzte Fahrerin befand. © Bonny Kornmeier / EinsatzReport24

Der folgenschwere Unfall mit Beteiligung eines Kleinlasters und eines Autos ereignete sich am heutigen Montagnachmittag gegen 14.40 Uhr auf der L83.

Laut Polizeiangaben mussten daraufhin ein Rettungshubschrauber sowie Einsatzkräfte der Feuerwehr angefordert werden.

Während der Lenker des Lasters den Crash mit leichten Blessuren halbwegs glimpflich überstand, endete er für die Fahrerin des Autos mit schweren Verletzungen in einer Klinik, in die sie per Helikopter geflogen wurde.