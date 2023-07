Bundesstraße gesperrt: Zwei Verletzte bei Unfall auf B93

Wildenfels - Am Montagnachmittag wurden in Wildenfels ( Landkreis Zwickau ) zwei Personen bei einem Unfall auf der B93 verletzt.

Bei einem Auffahrunfall auf der B93 zwei Personen verletzt. (Symbolbild) © Nicolas Armer/dpa

Die Fahrerin (36) eines VW-Golf war auf der Bundesstraße in Richtung Schneeberg (Erzgebirgskreis) unterwegs. Wie die Polizei am Dienstag mitteilte, hielt die 36-Jährige an der Karl-Marx-Siedlung an, um abzubiegen.

Der Fahrer (71) eines VW Polo, der hinter dem Golf fuhr, bemerkte das zu spät und fuhr ungebremst auf das Auto der 36-Jährigen auf.

"Beide Fahrer wurden durch den Unfall verletzt und mussten zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus verbracht werden. Es entstand ein Gesamtsachschaden von 20.000 Euro", so ein Sprecher der Polizeidirektion Zwickau.