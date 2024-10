Bus-Kollision endet für Senior tödlich: VW wird komplett zerfetzt

Der 80-jährige VW-Fahrer überlebte den Unfall nicht. © Mike Seeboth

Wie ein Sprecher der Polizei berichtete, ereignete sich der Crash am heutigen Freitagmorgen zwischen den Ortschaften Erlensee und Bruchköbel auf der L3268.

Demnach habe sich der 87 Jahre alte VW-Fahrer mit seinem Wagen in Fahrtrichtung Bruchköbel befunden, als er gegen 9.20 Uhr aus noch nicht geklärter Ursache wenige Hundert Meter vor dem Kreisel in Richtung Bruchköbel in den Gegenverkehr geriet.

Zum gleichen Zeitpunkt kam ihm ein mit insgesamt vier Personen besetzter Linienbus entgegen. Beide Fahrer konnten nicht mehr rechtzeitig reagieren, weshalb man ungebremst ineinander krachte.

Hierdurch wurde nicht nur der VW, der erst auf dem angrenzenden Fahrradweg zum Liegen kam, vollkommen zerstört. Auch der Bus wurde enorm beschädigt.

Der 87-Jährige wurde zudem derart schwer verletzt, dass er noch am Unfallort verstarb.