Bus-Unfall mit 33 Verletzten, darunter zwölf Kinder: Ursachenforschung dauert an

Von Jenny Tobien

Saarbrücken - Nach dem Unfall zweier Linienbusse am Montag mit zahlreichen Verletzten in Saarbrücken versuchen die Ermittler mehr über die Unfallursache zu erfahren. "Die Busse wurden abgeschleppt und jetzt wird ein Rekonstruktionsgutachten erstellt", sagte ein Polizeisprecher. Zudem würden die aufgenommenen Spuren sowie die Ampelphasen ausgewertet. Mit Ergebnissen sei aber wohl frühestens in einigen Tagen zu rechnen.