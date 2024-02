Chaos-Fahrt in gestohlenem Q8 endet im Straßengraben: Doch Fahrer will nicht aufgeben!

Die Polizei im Märkischen Kreis nahm die Verfolgung des gestohlenen SUV auf. (Symbolbild) © 123RF/madrabothair

Wie ein Sprecher der Polizei am Dienstag berichtete, sollen die beiden Männer am frühen Montagmorgen gegen 3 Uhr in ein Einfamilienhaus im Hammer Osten eingestiegen sein, wo sie neben einer Geldbörse und einer Uhr auch die Fahrzeugschlüssel eines Audi Q8 an sich nahmen.

Anschließend stiegen die Einbrecher in den hochwertigen Wagen und brausten durch die Hofeinfahrt davon.

Weit kam das kriminelle Duo allerdings nicht, denn im Rahmen der Fahndung fiel einer Polizeistreife am Vormittag gegen 10 Uhr der gestohlene Wagen auf der Fröndenberger Straße in Menden auf.

Sofort setzten die Polizisten zum Anhalten des SUV an, doch der Fahrer hatte andere Pläne: Er drückte das Gaspedal durch und flüchtete "mit erheblicher Geschwindigkeit vor der Kontrolle", während die Beamten die Verfolgung aufnahmen.

Der Audi raste über die B7 Richtung Wickede, wobei er in grob rücksichtsloser Weise mehrere Verkehrsteilnehmer überholte. In einer S-Kurve in Höhe Brockhausen war die wilde Fahrt jedoch vorbei!