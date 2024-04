Crash endet an geparktem Auto: Vier Verletzte nach Unfall im Harz!

Wernigerode - Am Sonntagnachmittag kam es im Landkreis Harz zu einem schweren Unfall , bei dem insgesamt vier Personen verletzt wurden.

In Wernigerode kollidierten am Sonntag zwei Kleinwagen. © Polizeirevier Harz

Gegen 16 Uhr gelangte ein 18-jähriger Fahranfänger mit seinem Peugeot an die Kreuzung in der Ilsenburger Straße in Wernigerode (Sachsen-Anhalt).

Dort übersah er einen vorfahrtsberechtigten VW einer 55 Jahre alten Autofahrerin. Die beiden Wagen kollidierten und krachten dann schließlich noch in ein drittes Auto, das am Straßenrand geparkt war.

Wie das Polizeirevier Harz mitteilte, wurden drei Insassen des VW sowie die Fahrerin des Renault leicht verletzt. Die vier wurden ins Krankenhaus gebracht.

Alle drei beteiligten Autos wurden beschädigt, die zwei Unfallwagen wurden abgeschleppt.