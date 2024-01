Crash in den Morgenstunden: Zwei Verletzte nach Unfall an Kreuzung

Bautzen - Mitten im Berufsverkehr! Am heutigen Freitagmorgen, gegen 7 Uhr, krachten an der Kreuzung B156/Burker Straße bei Bautzen zwei Autos zusammen.

An der Kreuzung B156/Burker Straße krachten am heutigen Morgen zwei Autos zusammen. © Lausitznews.de / Jens Kaczmarek

Wie die Polizei gegenüber TAG24 bekannt gab, verletzte sich der Fahrer des roten Seat Ibiza und der des blauen Nissan Micra bei dem heftigen Zusammenstoß. Die Schwere der Verletzungen ist noch unbekannt.

Laut ersten Vorort-Informationen wollte der Nissan-Fahrer aus Richtung Autobahn kommend offenbar nach links in Richtung Burk abbiegen. Dabei kam ihm jedoch der Seat in die Quere, der aus Richtung Stausee fuhr. Wer letztendlich Schuld am Unfall war, ermitteln nun die Behörden. Auch zur Höhe des Sachschadens gibt es noch keine Angaben.

Die Berufsfeuerwehr Bautzen sicherte die Unfallstelle und kümmerte sich um auslaufende Flüssigkeiten aus den stark beschädigten Autos.