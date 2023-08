Dacia kracht frontal gegen Baum: Insassen (15, 18) schwer verletzt

Reichshof – Ein 15- sowie ein 18-Jähriger haben bei einem Autounfall in Reichshof (Oberbergischer Kreis) schwere Verletzungen erlitten.

Der Dacia ist nach dem Frontal-Crash mit einem Baum im Gebüsch zum Stehen gekommen. © Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

Der 18-jährige Fahrer und sein jüngerer Beifahrer waren am gestrigen Mittwoch gegen 7.30 Uhr auf der Wehnrather Straße in der Ortschaft Sinspert in Richtung Eckenhagen unterwegs, wie die Polizei mitteilte.

Im Verlauf einer leichten Rechtskurve sei das Duo im weißen Dacia nach links von der Straße abgekommen. Das Auto fuhr in ein Gebüsch und krachte dort frontal gegen einen Baum.

Die beiden Insassen wurden jeweils schwer verletzt. Rettungskräfte versorgten sie vor Ort und brachten sie anschließend in umliegende Krankenhäuser.

Der Dacia erlitt einen Totalschaden und musste abgeschleppt werden.