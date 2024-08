Lastwagen bleibt an Brücke hängen und kippt um: Fahrer verletzt

Darmstadt - Ein Baustellen-Laster blieb mit seinem ausgefahrenen Kippaufbau an einer Eisenbahnbrücke hängen und stürzte zur Seite - bei dem Unfall nahe Darmstadt wurde der Fahrer verletzt, es entstand ein hoher Sachschaden an dem Lkw und der Brücke.

Ein umgestürzter Lastwagen verursachte am Dienstag eine Vollsperrung der Straße "An der Teufelshölle" bei Darmstadt. © 5VISION.NEWS

Der Crash ereignete sich am gestrigen Dienstagnachmittag gegen 16 Uhr auf der Straße "An der Teufelshölle" parallel zur B42, wie die Polizei in Südhessen mitteilte.

Demnach fuhr der 59 Jahre alte Fahrer mit einem Lastwagen von Darmstadt kommend in Richtung Weiterstadt.

"Hierbei war auf noch ungeklärte Weise der Kippaufbau des Baustellen-Lasters ausgefahren", fügte ein Sprecher hinzu.

Der Lastwagen blieb an einer Eisenbahnbrücke hängen und kippte auf die Seite. Dabei wurde der Fahrer leicht verletzt.

Zudem entstand ein Sachschaden an dem Lkw sowie an der Brücke, den die Polizei insgesamt auf etwa 40.000 Euro schätzt.