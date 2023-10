Die Bergung hätte Stau verursacht: Polizei lässt umgekippten Unfall-Lkw einfach liegen!

Nach dem Crash sah sich das Abschleppunternehmen die Sache kurz an. © Danilo Dittrich

Wer über die A4 nach Görlitz wollte, brauchte Geduld: Wegen der Tunnelsperrung gab es eine Umleitung über die Staatsstraße 122. Die Folge: Staus und stockender Verkehr. Das hätte allerdings noch schlimmer werden können - wegen eines Unfalls. "Gegen 4.30 Uhr kam ein Sattelschlepper kurz nach dem Ortsausgang von Melaune von der Fahrbahn ab", so Polizeisprecher Sven Möller (34). "Dabei geriet er in den Graben und kippte um."

Glück im Unglück: Der Pole (19) am Steuer blieb dabei unverletzt, der Schaden wird auf mehr als 50.000 Euro geschätzt. Doch es blieb die Frage, was mit dem Sattelzug passieren soll. "Er war mit 24 Tonnen Stahl beladen", so Möller. "Wir haben uns dann mit einem Abschleppunternehmen in Verbindung gesetzt."

Schnell war klar: Ohne mehrstündige Sperrung der eh schon überlasteten Umleitungsstrecke bekommt man den Laster nicht vom Feld.