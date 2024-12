Doppelter Frontal-Crash mit acht Verletzten, darunter fünfköpfige Familie

Kassel - Bei einem doppelten Frontalcrash mit insgesamt drei beteiligten Fahrzeugen am gestrigen Sonntagnachmittag wurden acht Personen verletzt, darunter eine fünfköpfige Familie mit drei Kindern.

Sowohl der Renault-Fahrer als auch der 33 Jahre alte Opelfahrer, seine Beifahrerin (27) und die drei Kinder mussten in Krankenhäuser eingeliefert werden. Die beiden Insassen des BMWs wurden ebenfalls verletzt, konnten aber vor Ort von den Rettungskräften behandelt werden.

Nach derzeitigen Erkenntnissen war ein 19 Jahre alter Mann mit seiner gleichaltrigen Beifahrerin gegen 14.30 Uhr in seinem BMW aus Richtung Kassel kommend zum Ehlener Kreuz unterwegs, als er auf der glatten Straße wohl zu schnell fuhr und in den Gegenverkehr geriet.

Laut der Sprecherin entstand an den drei Autos ein Gesamtschaden in Höhe von 25.000 Euro. Der Opel und der BMW waren nicht mehr fahrtüchtig und wurden abgeschleppt. Für etwa zwei Stunden musste die Straße an der Unfallstelle gesperrt werden.