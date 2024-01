23.01.2024 15:57 Dramatischer Glatteis-Unfall in Bayern: Auto kracht frontal in Schulbus mit Kindern

In Bayern ist ein Auto bei Glatteis frontal in einen Schulbus mit rund 40 Kindern an Bord gekracht.

Von Benedikt Zinsmeister

Aichen - Im bayerischen Schwaben ist es am Dienstagvormittag aufgrund von Glatteis zu einem schweren Unfall gekommen. Der Bus war zum Unfallzeitpunkt mit etwa 40 Kindern besetzt. (Symbolbild) © Pia Bayer/dpa Ein 32-Jähriger verlor auf der Staatsstraße 2027 bei Aichen (Landkreis Günzburg) wegen "plötzlich auftretender Straßenglätte" in einer Rechtskurve die Kontrolle über sein Auto, geriet auf die Gegenfahrbahn und krachte frontal in einen entgegenkommenden Schulbus. Der 32-Jährige wurde in seinem Wagen eingeklemmt. Die Feuerwehr befreite ihn aus seinem Wrack. Er wurde mit schweren Beinverletzungen mit einem Rettungshubschrauber in die Uniklinik Augsburg gebracht. Lebensgefahr soll derzeit nicht bestehen. Vier der insgesamt etwa 40 Kinder, die sich zum Unfallzeitpunkt in dem Schulbus befanden, wurden leicht verletzt. Der Busfahrer blieb unverletzt. Unfall Auto rast auf Landstraße frontal in Lkw: Fahrer stirbt noch an Unfallstelle Den Sachschaden schätzte die Polizei auf eine obere fünfstellige Summe. Die Staatsstraße 2027 war an der Unfallstelle für mehrere Stunden gesperrt.

Titelfoto: Pia Bayer/dpa