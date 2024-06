Dramatischer Kreuzungs-Crash: Rollerfahrer schwebt in Lebensgefahr

Düsseldorf - Im Düsseldorfer Stadtteil Hasselt ist es am gestrigen Mittwochnachmittag zu einem heftigen Unfall gekommen. Dabei wurde eine Person lebensgefährlich verletzt.

Bei einem Unfall in Düsseldorf wurde ein Rollerfahrer lebensgefährlich verletzt. (Symbolbild) © Monika Skolimowska/dpa

Wie die Polizei meldet, war ein 75-jähriger Mann aus Düsseldorf mit seinem Roller auf der Further Straße unterwegs. An der Kreuzung zur Straße Am Schönenkamp wollte der Senior dann nach links abbiegen.

Dabei wurde der Düsseldorfer jedoch von einem von rechts kommenden Citroën einer 40-jährigen Frau aus Bedburg angefahren.

Anschließend krachte der Citroën gegen den Mercedes eines 28-jährigen Düsseldorfers, der sich auf der parallel verlaufenden Linksabbiegerspur befand.

Bei dem schweren Crash zog sich der Rollerfahrer lebensgefährliche Verletzungen zu und musste in eine Klinik gebracht werden.

Die insgesamt vier Personen des Citroën - neben der Fahrerin ein einjähriges Mädchen, eine 75-jährige Frau und ein 80-jähriger Mann - kamen mit einem Schock davon, wurden aber zu ambulanten Behandlungen ebenfalls in Krankenhäuser gebracht. Der 28-jährige Mercedes-Fahrer blieb glücklicherweise unverletzt.