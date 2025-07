02.07.2025 09:08 Kellerbrand in Düsseldorf: Feuerwehr rettet Mehrfamilienhaus vor Flammen

Am Dienstagabend rückte die Feuerwehr mit einem Großaufgebot zu einem Kellerbrand in Düsseldorf-Rath an. Glücklicherweise, fand die Panik ein schnelles Ende.

Von Alina Eultgem

Titelfoto: Patrick Schüller