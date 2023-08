10.08.2023 14:15 Hyundai rast Böschung hinab und kracht gegen Flutschutzmauer: 47-Jährige verletzt

Heftiger Unfall in Eilenburg: Eine Frau ist am Mittwochnachmittag in Eilenburg mit ihrem Auto gegen eine Flutschutzmauer gekracht und schwer verletzt worden.

Von Juliane Bonkowski

Eilenburg - Heftiger Unfall im Landkreis Nordsachsen: Eine Frau ist am frühen Mittwochnachmittag in Eilenburg mit ihrem Auto gegen eine Flutschutzmauer gekracht und schwer verletzt worden. Die verletzte Autofahrerin (47) wurde in ein Krankenhaus gebracht werden. (Symbolbild) © Sebastian Gollnow/dpa Wie die Polizei am Donnerstag mitteilte, war die 47-Jährige gegen 13.55 Uhr in der Ziegelstraße in Richtung Westen unterwegs, als das Unglück geschah. Den Angaben zufolge kam ihr Hyundai plötzlich von der Fahrbahn ab, raste eine Böschung hinab und krachte schließlich gegen die Flutschutzmauer. Die Fahrerin sei so schwer verletzt worden, dass zur medizinischen Behandlung in ein Krankenhaus eingeliefert werden musste. Unfall Heftiger Unfall an der Ostsee: Urlauber aus Sachsen krachen in Mähdrescher – drei Verletzte! An ihrem Fahrzeug entstand ein Schaden in Höhe von rund 15.000 Euro. Die Mauer hingegen wurde nicht beschädigt. Zur Unfallursache hat die Polizei die Ermittlungen aufgenommen.

