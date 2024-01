Er landete auf der Motorhaube! Junge (14) von Audi erfasst

Bitterfeld-Wolfen - Bei einem Unfall auf der Dürener Straße in Bitterfeld-Wolfen ist Freitagmittag ein 14-jähriger Jugendlicher von einem Auto erfasst und dabei leicht verletzt worden.

Auf der Dürener Straße in Bitterfeld-Wolfen ist es am Freitag zu einem Unfall zwischen einem Audi und einem 14-Jährigen gekommen. © EHL Media/Lucas Libke

Wie ein Sprecher der Polizei gegenüber TAG24 mitteilte, hatte sich der Crash gegen 12.38 Uhr in Höhe des Parkplatzes Sportbad ereignet.

Der Teenager habe dort die Straße überqueren wollen. Dabei kam es jedoch zur Kollision mit einem Audi, der gerade die Dürener Straße in Richtung Zörbiger Straße entlang fuhr.

Bei dem Zusammenstoß wurde der Junge auf die Motorhaube des Autos geschleudert, wobei er leichte Verletzungen erlitt. Der 50-jährige Fahrer des Audi blieb unverletzt.

Wer genau für den Unfall verantwortlich war, war am Freitag zunächst noch unklar.

Rettungskräfte brachten den Jugendlichen zur Behandlung in ein nahegelegenes Krankenhaus. An dem Audi entstand Sachschaden in Höhe von rund 500 Euro.