Fahranfängerin (18) wird bei Unfall mit Lkw lebensgefährlich verletzt

Ganderkesee - Am heutigen Mittwochmorgen ist eine 18-jährige Fahranfängerin bei einem schweren Unfall lebensgefährlich verletzt worden.

"Die 18-Jährige erlitt durch den Unfall schwerste Verletzungen", meldeten die Beamten. Beim Eintreffen der Rettungskräfte am Unfallort war sie nicht ansprechbar.

Der Brummi-Fahrer konnte nicht mehr rechtzeitig reagieren und krachte mit der Front in die Fahrerseite des Autos der Fahranfängerin.

Laut ersten Erkenntnissen wollte die junge Frau mit ihrem Fiat von der Bergedorfer Landstraße nach links auf die Kimmer Landstraße abbiegen. Sie missachtete dabei allerdings die Vorfahrt eines 45-jährigen Lastwagenfahrers aus Weyhe, der in Richtung A28 unterwegs war.

Etwa 40 Einsatzkräfte der Freiwilligen Feuerwehren umliegender Ortschaften mussten zum Unfallort ausrücken, da die junge Frau durch den Zusammenstoß in ihrem Wagen eingeklemmt wurde. Sie musste von den Feuerwehrleuten über die Beifahrerseite befreit werden. "Die Fahrerseite wurde durch den Aufprall so stark deformiert, dass das Öffnen der Tür dort nicht mehr möglich war", erklärte Tom Kramer, Feuerwehr Landkreis Oldenburg, in einem Interview vor Ort.

Die lebensgefährlich verletzte Fahrerin wurde anschließend notärztlich versorgt und mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus transportiert. Der Lastwagenfahrer stand unter Schock, erlitt aber nur leichte körperliche Verletzungen. Auch er wurde von einem Notarzt versorgt und in eine Klinik gebracht.

Die Kimmer Landstraße bleibt vorerst weiterhin wegen der genauen Ermittlungen zum Unfallhergang zwischen Dingstede und der Autobahn 28 gesperrt. Mit einer Freigabe der Straße ist gegen Mittwochmittag zu rechnen.